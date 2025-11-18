  1. Ekonomim
Yunanistan'da demir yolu çalışanları greve gitti

Yunanistan'da demir yolu çalışanları 24 saatlik greve gitti. Grev nedeniyle tren seferlerinin büyük kısmı durduruldu.

Yunanistan'da demir yolu çalışanları sendikaların çağrısıyla 24 saatlik grev kararı aldı.

Grev nedeniyle tren seferlerinin büyük bölümünün durdurulduğu bildirildi.

Demir yolu çalışanlarının, personel sayısının artırılması, çalışma saatlerinin azaltılması, istasyon bakımlarının yapılması ve modern teçhizat tedarik edilmesi gibi taleplerde bulunduğu kaydedildi.

Sendika yetkilileri, grev sırasında gerekli güvenliği ve asgari hizmet personelini sağlayacaklarını açıkladı.

