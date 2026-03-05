  1. Ekonomim
Yunanistan'da denizcilik sektörü çalışanları 24 saatlik greve gitti

Yunanistan'da denizcilik sektörü çalışanları, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle bölgede mahsur kalan meslektaşları için başkent Atina'da eylem yaparak 24 saatlik greve gitti.

Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin askıya alınması sebebiyle bölgede mahsur kalan Yunan meslektaşlarına dikkati çekmek üzere denizciler, Denizcilik Federasyonu öncülüğünde Yunan Armatörler Birliği'nin önünde bir araya geldi.

Eylemciler, buradan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanlığına yürüdü.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerde mahsur kalan Yunan denizcilerin ülkelerine güvenli şekilde dönmelerini talep eden eylemciler, ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılara Yunanistan hükümetinin kesinlikle müdahil olmamasını istedi.

Grev kapsamında ülke genelinde deniz ulaşımına 24 saatliğine ara verildi.

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakan Yardımcısı Stefanos Gikas'ın Parlamentoda verdiği bilgiye göre, Hürmüz Boğazı, Umman Körfezi ve çevresinde Yunanistan bayrağı taşıyan 32 gemi bulunuyor.

Ayrıca bölgede Yunanistan ile ilişkili gemi sayısı 160'ı buluyor.

