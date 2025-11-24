Yunanistan'da deprem meydana geldi!
Yunanistan’ın Thessalia bölgesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.3 Mw, derinliği ise 6.3 kilometre olarak ölçüldü.
Yunanistan’ın Thessalia bölgesindeki Karditsa kentinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. AFAD’dan alınan bilgilere göre, sarsıntı 24 Kasım 2025 tarihinde saat 11.51 (TSİ) kaydedildi.
Sarsıntı nedeniyle bölgede panik yaşandı
Merkez üssü Karditsa-Thessalia olarak belirlenen depremin büyüklüğü 4.3 Mw, derinliği ise 6.3 kilometre olarak ölçüldü. Yüzeye yakın gerçekleşen sarsıntı nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 24, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Karditsa, Thessalia (Yunanistan)
Tarih:2025-11-24
Saat:11:51:47 TSİ
Enlem:39.50778 N
Boylam:22.00972 E
Derinlik:6.3 km
Detay:https://t.co/uxxDQXScZ4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi