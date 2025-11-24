  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Yunanistan'da deprem meydana geldi!
Takip Et

Yunanistan'da deprem meydana geldi!

Yunanistan’ın Thessalia bölgesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.3 Mw, derinliği ise 6.3 kilometre olarak ölçüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yunanistan'da deprem meydana geldi!
Takip Et

Yunanistan’ın Thessalia bölgesindeki Karditsa kentinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. AFAD’dan alınan bilgilere göre, sarsıntı 24 Kasım 2025 tarihinde saat 11.51 (TSİ) kaydedildi.

Sarsıntı nedeniyle bölgede panik yaşandı

Merkez üssü Karditsa-Thessalia olarak belirlenen depremin büyüklüğü 4.3 Mw, derinliği ise 6.3 kilometre olarak ölçüldü. Yüzeye yakın gerçekleşen sarsıntı nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Dünya
Yunanistan'da çiftçiler eylem kararı aldı
Yunanistan'da çiftçiler eylem kararı aldı
Sosyal medyada gündem olan görüntü: 2 gece üst üste ateş topu şeklinde göktaşları görüldü (Video)
Sosyal medyada gündem olan görüntü: 2 gece üst üste ateş topu şeklinde göktaşları görüldü
İngiltere'nin başkenti Londra’ya turist vergisi geliyor: Nasıl işleyecek?
İngiltere'nin başkenti Londra’ya turist vergisi geliyor: Nasıl işleyecek?
Uçan taksiler yemek teslimatına başladı
Uçan taksiler yemek teslimatına başladı
Çin-Japonya uçuşlarında iptal dalgası yaşanıyor
Çin-Japonya uçuşlarında iptal dalgası yaşanıyor
Trump yönetiminden tartışmalı karar: Bazı meslekler ‘profesyonel’ sayılmadı
Trump yönetiminden tartışmalı karar: Bazı meslekler ‘profesyonel’ sayılmadı