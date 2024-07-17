Yunanistan’da elektrik üreticilerine tek seferlik vergi

Enerji fiyatlarındaki yükselişin elektrik üreticisi şirketlerine büyük kârlar getirmesi sonrasında Yunanistan ağustos ve eylül aylarında bu şirketlere tek seferlik bir vergi uygulayacak. Skai TV’ye konuşan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis “Bu nedenle hükümet doğalgazla elektrik üreten şirketlere tek seferlik vergi uygulama kararı aldı ve bu geliri ağustos ayında elektrik faturalarına destek için kullanacağız” diye konuştu.

Miçotakis salı günü yaptığı açıklamada, zaten geçim kriziyle mücadele eden hanelerin elektrik faturalarını ödemelerine destek olmak için bu vergiyi getirdiklerini açıkladı. Miçotakis eğer hükümet önlem almazsa son haftalarda toptan elektrik satış fiyatlarındaki artışın yükünün tüketicinin sırtına yükleneceğini belirtti.

Avrupa’da enerji pazarında fiyatların belirlendiği sistemin değiştirilmesi konusu uzun bir süredir gündemde. Miçotakis yükselen fiyatların Avrupa enerji piyasasının bozulduğunun işareti olduğunu söyledi.