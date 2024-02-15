Yunanistan'da en çok güven veren yabancı lider Macron oldu

Yunanistan'da 1026 kişi üzerinde gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, Yunanistan vatandaşları yabancı lider olarak en çok Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a güveniyor.

Atina merkezli Kathimerini gazetesi tarafından Yunanistan çapında yürütülen bir ankete göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistanlıların en çok güvendiği yabancı lider olarak belirlendi.

Yunanlar neden Macron'u seçti?

28-30 Ocak tarihleri arasında bin 26 kişi üzerinde gerçekleştirilen ankete göre, halkın yüzde 33'ü Macron'a güvenme nedeni olarak Yunanistan ile ilgili meselelerdeki duruşunu ve rolünü işaret etti.

Araştırmanın sonuçları, ABD Başkanı Joe Biden yüzde 22 ile ikinci seçildiğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yüzde 17 ile üçüncü sırada yer aldığını gösterdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping hakkında olumlu görüş bildirenlerin oranı ise yüzde 4 olarak kayıtlara geçti.