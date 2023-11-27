Yunanistan'da Erdoğan telaşı: Ziyaret öncesi sessiz endişe

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan ziyareti, Komşu’da gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Yunanistan’ın güçlü gazetelerinden Kathimerini, “Erdoğan’ın ziyareti öncesi sessiz endişe” başlıklı bir habere imza attı.

Vassilis Nedos imzalı haberde, Atina hükümetinin Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin 7 Aralık’taki toplantısına hazırlandığı anımsatılırken, toplantıya dair çok fazla umut olmadığı fakat ilişkilerin bu aşamada kopacağına dair bir korkunun da olmadığı vurgulandı.

Geniş bir pozitif anlaşmada ilerleme

Daha geniş bir pozitif ajanda bağlamında (siyasi koruma, sınır geçişleri, ticaret ve dahası) çeşitli anlaşmalarda ilerleme sağlanmasının beklendiğinin aktarıldığı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında bire bire yapılacak görüşmenin “en merak uyandırıcı soru” olduğu ifade edildi.

Kathimerini haberinde öne çıkan bölümler şöyle:

* Son aylarda çeşitli düzeylerde gerçekleşen temaslar hakkında geniş bilgi sahibi olan kaynaklara göre; Yunanistan'ın ikili ilişkileri çözümle sonuçlanması muhtemel görüşmelere doğru ilerletme arzusu daha güçlü. Aksine, Türkiye tarafında işleri ilerletme konusunda bir isteksizlik olduğu görülüyor. Elbette Türk-Yunan meselelerinin doğası, bırakın çözümü, basit tartışmaları bile engelliyor.

* Aralık ayındaki toplantı öncesinde Atina'da iki olayın endişe yarattığını belirtmek gerekir. Bunlardan ilki Erdoğan'ın Berlin ziyareti ve Şansölye Olaf Scholz ile yaptığı ortak açıklamalar sırasında önemli konularda Türk-Alman uzlaşı ihtimalinin baltalanmasıydı.

* Bir diğer endişe kaynağı ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Trakya'da yaşayan ve Türk yetkililer tarafından "Türk" olarak adlandırılan Müslüman azınlık ve Onikiada'daki soydaşlar hakkındaki sözleriydi.