  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Yunanistan'da eski Başbakan Simitis'in ölümü nedeniyle 4 günlük ulusal yas ilan edildi
Takip Et

Yunanistan'da eski Başbakan Simitis'in ölümü nedeniyle 4 günlük ulusal yas ilan edildi

Yunanistan'da eski başbakanlardan Kostas Simitis'in hayatını kaybetmesi dolayısıyla 4 günlük ulusal yas ilan edildi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yunanistan'da eski Başbakan Simitis'in ölümü nedeniyle 4 günlük ulusal yas ilan edildi
Takip Et

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, bugün hayatını kaybeden 88 yaşındaki Simitis'in cenaze töreninin masrafları kamu bütçesinden karşılanacak.

Tören, "başbakanlık görevini yürütürken hayatını kaybetmiş biri" için uygulanacak protokol düzeni ile 9 Ocak'ta yerel saatle 12.00'de yapılacak.

Simitis için ilan edilen ulusal yas nedeniyle 4 gün boyunca tüm kamu kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek.

Bu sabah ambulansla Korinthos Hastanesi'ne götürülen Simitis'in, hastaneye vardığında öldüğü tespit edilmişti.

1936 doğumlu Simitis, Yunanistan'da defalarca iktidarda yer alan PASOK'un kurucu üyelerindendi.

Simitis, PASOK iktidarında birçok kez bakanlık yaparken, 1996-2004 yıllarında hem parti lideri hem de Başbakan olarak görev almıştı.

Hukuk ve ekonomi eğitimi alan Simitis, akademisyen kimliğiyle de birçok üniversitede dersler vermişti.

Suudi Arabistan ve Ürdün'den Suriye'ye insani yardım hamlesiSuudi Arabistan ve Ürdün'den Suriye'ye insani yardım hamlesiDünya

 

ABD'de ağır kış şartları nedeniyle 5 eyalette olağanüstü hal ilan edildiABD'de ağır kış şartları nedeniyle 5 eyalette olağanüstü hal ilan edildiDünya

 

 

Dünya
Washington Post'ta karikatür krizi istifa getirdi
Washington Post'ta karikatür krizi istifa getirdi
İddia: Trump, Irak'tan İran destekli grupların ülkedeki etkisini sınırlandırmasını istedi
İddia: Trump, Irak'tan İran destekli grupların ülkedeki etkisini sınırlandırmasını istedi
Suudi Arabistan ve Ürdün'den Suriye'ye insani yardım hamlesi
Suudi Arabistan ve Ürdün'den Suriye'ye insani yardım hamlesi
İsveç'te Türk öğrenciye 'NATO' gerekçesiyle ayrımcılık yapan üniversite suçlu bulundu
İsveç'te Türk öğrenciye 'NATO' gerekçesiyle ayrımcılık yapan üniversite suçlu bulundu
Suriye'de bir toplu mezar daha ortaya çıktı
Suriye'de bir toplu mezar daha ortaya çıktı
Suriye'de eğitim ve öğretime ara veren üniversiteler yeniden açıldı
Suriye'de eğitim ve öğretime ara veren üniversiteler yeniden açıldı