Yunanistan’da Filistin yanlılarından Miçotakis’in Netanyahu’yla yakınlaşmasına tepki

Yunanistan'daki Filistin Cemiyeti Derneği Sekreteri Ahmed Hasan ve Yunanistan İnsan Hakları Birliği Başkanı Lefteris Papayannakis, AA muhabirine, Miçotakis'in hafta başında İsrail'i ziyaret ederek Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmesi ve burada, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail arasında üçlü zirve gerçekleştirilmesini de içeren temaslarını değerlendirdi.

Filistin'in tanınması

Miçotakis'in bu temaslarından Yunanistan'daki Filistinliler olarak memnun kalmadıklarını belirten Hasan, Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin bir adım atılmadığı için üzgün olduklarını ifade etti.

Hasan, Yunanistan Parlamentosu'nun 2015'te aldığı Filistin Devletinin tanınmasına ilişkin kararın uygulanmasını istediklerini söyledi.

Pazartesi günkü temasların yapıldığı şehre de dikkati çeken Hasan, "Görüşmelerin Tel Aviv yerine Kudüs'te yapılması bile olumsuz bir durumdur. Zira, biliyoruz ki İsrail'in başkenti Kudüs değil, Tel Aviv'dir." dedi.

Hasan, görüşmelerin Kudüs'te olmasının burayı ABD'nin İsrail'in başkenti gibi görmek istemesine ilişkin görüşe yakınlık ifade ettiğini belirtti.

Sık sık Filistin'e destek veren gösterilere sahne olan Yunanistan'da halkın Filistin desteğini hükümetin İsrail ile yakınlaşma politikası ile karşılaştıran Hasan, "Yunan halkı, hükümetin aksine Filistin'i ve Filistin halkını gerçekten destekliyor. Hükümet, kamuoyunun aksine, böyle bir (destekçi) tavır sergilemiyor." diye konuştu.

Hasan, Avrupa'da İsrail’i izole etmek isteyen birçok ülke varken, Yunanistan ve GKRY gibi İsrail'i yalnız bırakmayıp, onunla işbirliği yapan ülkeler de olduğunu belirtti.

Kendilerinin de cemiyet olarak, Yunanistan'ın 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını durdurmak için faaliyetlerde bulunduklarını belirten Hasan, "Yunanistan'ın da bu katılımdan vazgeçmesini umuyorum." dedi.

İsrail ile yakınlaşmaya iç tepkiler

Miçotakis hükümetinin İsrail'i genel olarak desteklediğini belirten Papayannakis ise, bu yakınlaşma için "Kendisine karşı çok güçlü tepkilerin de olduğu bir hükümet tercihi." yorumunu yaptı.

Papayannakis, bu tepkilerin daha çok siyasi olduğunu, İsrail ile işbirliğinin hangi şartlarda, hangi unsurlara dayanarak yapıldığına ilişkin çekincelerin bu tepkilerin merkezinde bulunduğunu ifade etti.

Başbakan Miçotakis'in Filistin Devleti'ni Yunanistan'ın bir gün tanıyacağına ilişkin açıklamalarını da hatırlatan Papayannakis, "Filistin Devleti'nin tanınmasını bekliyoruz. Zira bu çok önemli bir konu." dedi.

Papayannakis Filistin'in küresel bir konu olduğunun altını çizerek, İsrail'in 2026 Eurovision şarkı yarışmasına katılacak olmasına tepki olarak birçok ülkenin yarışmadan çekilme kararını da hatırlattı.

Yunanistan'ın bölgedeki genel durum açısından İsrail ile işbirliğini önemli bulduğuna değinen Papayannakis, Filistin açısından değerlendirildiğinde ise bunun sorunlu bir durum olduğunu kaydetti.

Papayannakis, "Filistin Devleti'nin tanınması çok önemli bir unsur olacaktır." diye konuştu.

Ne olmuştu?

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde görüşmüş ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Batı Kudüs'te bir araya gelmişti.

İkili görüşmelerin ardından, Batı Kudüs'te Netanyahu, Miçotakis ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in katılımıyla üçlü zirve gerçekleştirilmişti.

Yunanistan muhalefetindeki Yeni Sol Partisi ziyaret sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan, İsrail ve GKRY arasında gerçekleşen üçlü zirvenin Doğu Akdeniz'de tehlike doğurduğunu belirtmişti.

Açıklamada, "(Yunanistan Başbakanı Kiryakos) Miçotakis hükümeti üçlü işbirliğini, Uluslararası Ceza Mahkemesinin takibi altındaki (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun katılımıyla, askeri kutuplaşma yapısına dönüştürerek Doğu Akdeniz'de tehlikeli oyunlar oynuyor. Bir yandan da bölgede beşli diyalog inisiyatifleri önerisini samimiyetsiz bir şekilde ortaya atıyor." ifadesi yer almıştı.