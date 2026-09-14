Yunanistan'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 ölü, 25 kayıp
Yunanistan'da, Gavda Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi kayboldu.
DHA
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Yunan basını, 77 düzensiz göçmeni taşıyan bir teknenin, Girit Adası'nın güneyindeki Gavda Adası açıklarında battığını duyurdu.
Teknenin batması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 25 kişinin kaybolduğu, 51 kişinin ise kurtarıldığı bildirildi.
Yunanistan Sahil Güvenliği, ek botların katılımıyla geniş çaplı arama-kurtarma operasyonu başlatıldığını açıkladı.