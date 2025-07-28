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Yunanistan'da hafta sonu çıkan yangınlarda 40 bin dönümün üzerinde alan yandı

Yunanistan'da hafta sonu çıkan yangınlarda 40 bin dönümün üzerinde alanın yandığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Yunanistan'da hafta sonu çıkan yangınlarda 40 bin dönümün üzerinde alan yandı
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Yunanistan Meteoroloji Dairesinin uydu verilerine dayanarak yayımladığı raporda, hafta sonu Çuha Adası, Eğriboz Adası ve Attiki Bölgesi'ndeki Krioneri ilçesinde çıkan yangınların yol açtığı hasar ele alındı.

Rapora göre, Çuha Adası'nda 26 bin 880 dönüm alan yanarken Eğriboz Adası'nda ise 12 bin 810 dönüm alan yangında zarar gördü.

Bazı evlerin de yandığı Krioneri'de ise 2 bin 269 dönüm alan kül oldu.

Yunanistan'da geçen hafta başından beri hakim yüksek sıcaklıklar, birçok orman yangınına neden olmuştu.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte ülkedeki ormanlık ve tarım alanlarında toplam 55 farklı noktada yangın çıktığını aktarmıştı.

Hafta sonu başta Çuha Adası, Eğriboz Adası, Girit Adası, Mora Yarımadası ve Attiki bölgesindeki ormanlık alanlar olmak üzere birçok bölgede yangın çıkmıştı. Yangın nedeniyle Krioneri'de ve Hanya'da bazı evler yanmıştı.

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