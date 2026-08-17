Yunanistan'da helikopter düştü: 3 ölü
Yunanistan'da özel bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
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Yunan basınında yer alan haberlere göre, özel bir helikopter Şifnoz Adası'nın Tholos bölgesinde helikopter pistine yakın bir alanda düştü.
Helikopter, düşüşün ardından alev alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için harekete geçti.
Yunan basınında yer alan bilgilere göre kazada 3 kişi hayatını kaybetti