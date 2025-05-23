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Yunanistan'da içme suyu şoku: Tehlikeli seviyede uranyum bulundu

Yunanistan’ın kuzeyindeki Serres kentinde yapılan denetimlerde içme suyunda tehlikeli seviyede uranyum tespit edilmesinin ardından beş yerleşim bölgesinde suyun içilmesi ve yemek pişirme amacıyla kullanılması yasaklandı.

Haber Merkezi
AA
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Yunanistan'da içme suyu şoku: Tehlikeli seviyede uranyum bulundu
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Avrupa Birliği’nin (AB) ilgili direktifi kapsamında yapılan ölçümler sonucunda, Lefkonas, Kristos, Metohi, Melenikiotika ve Hrisopigi yerleşim birimlerindeki içme suyunda yasal sınırların üzerinde uranyum tespit edildi.

Serres Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DEYAS) Genel Müdürü Nikos Safarikas, kontrollerin sık aralıklarla tekrarlandığını ve alınan numunelerin analiz için ülkenin tek yetkili laboratuvarı olan Demokritos Araştırma Merkezi'ne gönderildiğini belirtti.

Safarikas, DEYAS’ın uranyum tespit edilen bölgelerde su arıtma çalışmaları için proje hazırlıklarına başladığını duyurdu.

Serres Valisi Panagiotis Spiropulos ise konunun ciddiyetle ele alındığını, ancak halkın paniğe kapılmaması gerektiğini vurguladı.

İlk ölçümlerin ardından hızla yeni testler başlatıldığını belirten Spiropulos, şu anda resmi tavsiyelerin beklendiğini ifade etti.

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