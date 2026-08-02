Yunanistan’da iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı (Video)

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Yunanistan basınında yer alan haberlere göre kaza, ülkenin farklı bölgelerinde etkili olan yangınlara karşı yürütülen söndürme çalışmaları sırasında meydana geldi. Çarpışmanın ardından mürettebatı bulmak için arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

İlk belirlemelere göre helikopterlerden birindeki mürettebat sağ olarak kurtarıldı. Diğer helikopterde bulunan mürettebatın durumuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.