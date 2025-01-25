Yunanistan'da ilk turda cumhurbaşkanı seçilemedi

Yunanistan Parlamentosu'nda, görev süresi martta dolacak Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun yerine gelecek ismin belirlenmesi amacıyla seçim yapıldı.

Seçime iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin adayı Kostantinos Tasulas, ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareketin (PASOK) adayı Tasos Yaniçis, Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) adayı Luka Kaçeli ve Zafer Partisi adayı Kostas Kiryaku katıldı.

Kaçeli 40, Yaniçis 34, Kiryaku 14 oy aldı

300 sandalyeli mecliste, 297 milletvekili oy kullandı.

Tasulas 160 oyla birinci olurken, Kaçeli 40, Yaniçis 34, Kiryaku 14 oy aldı.

Çekimser oy kullananların sayısı ise 49 oldu.

İkinci tur 31 Ocak'ta

Hiçbir aday, birinci turda Cumhurbaşkanı seçilmek için yeterli oy sayısı 200'e ulaşamayınca, seçim ikinci tura kaldı.

İkinci tur seçim 31 Ocak'ta düzenlenecek.

Yunanistan'da cumhurbaşkanlığı

Yunanistan'da cumhurbaşkanı, parlamento tarafından, mevcut cumhurbaşkanının görev süresinin bitmesine en az bir ay kala, 5 yıllık bir görev süresi için seçiliyor.

Ülkede bir kişi en fazla 2 dönem cumhurbaşkanlığı yapabiliyor.

Bir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için milletvekili sayısının en az üçte ikisi kadar oy alması gerekiyor. Bu oy oranına ulaşılamadığında, seçim 5 gün içinde tekrarlanıyor.

İkinci kez yapılan seçimde de gerekli oy sayısı sağlanamazsa 5 gün sonra üçüncü kez seçime gidiliyor. Parlamento üye tam sayısının beşte üçünün desteğini alan aday cumhurbaşkanı seçiliyor.

Üçüncü turda da cumhurbaşkanı seçilemezse 5 gün sonra yapılacak seçimlerde milletvekili tam sayısının salt çoğunluğunun desteğini alan aday cumhurbaşkanı oluyor.