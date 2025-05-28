  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Yunanistan'da işçi krizi: Sezona 80 bin personel eksiğiyle giriyor
Takip Et

Yunanistan'da işçi krizi: Sezona 80 bin personel eksiğiyle giriyor

Yunanistan'da turizm sezonuna sektörde 80 bin personel açığıyla başlanıldığı belirtildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yunanistan'da işçi krizi: Sezona 80 bin personel eksiğiyle giriyor
Takip Et

Yunan basınında yer alan ve Panhelenik Turizm ve Hazır Yiyecek-İçecek Sektörü Çalışanları Federasyonu (POEET) verilerine dayandırılan haberlere göre, ülkede artan turizm hareketliliğine rağmen sektörde ciddi oranda personel eksikliği yaşanıyor.

80 bin personele ihtiyaç duyuluyor

Ülke genelindeki otel, lokanta, kafe ve bar gibi işletmelerde çalışacak yaklaşık 80 bin personele daha ihtiyaç duyuluyor. Personel ihtiyacının 50 bini otellerde, 30 bini ise lokanta, kafe ve bar gibi işletmelerde kendini gösteriyor.

Otellerde en çok ihtiyaç duyulan personel grubu oda hizmetleri personeli olurken, bunu sırasıyla garson, resepsiyonist ve barista ihtiyacı takip ediyor. Sendikalar, sektördeki personel istihdamında yaşanan zorluğun nedeni olarak, maaş düşüklüğü ve motive edici diğer ekstra olanakların eksikliğini gösteriyor. Sektörün mevsimlik istihdam sağlaması da bu alandaki istihdama çalışanların uzak durmasının bir başka nedeni olarak gösteriliyor.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Mekke'de bulunan 8 vatandaşımız vefat ettiDiyanet İşleri Başkanı Erbaş: Mekke'de bulunan 8 vatandaşımız vefat ettiGündem

 

Bakan Fidan, 29-30 Mayıs'ta Ukrayna'ya ziyarette bulunacakBakan Fidan, 29-30 Mayıs'ta Ukrayna'ya ziyarette bulunacakEkonomi

 

Dünya
Rusya'dan Trump'a "üçüncü dünya savaşı" uyarısı
Rusya'dan Trump'a "üçüncü dünya savaşı" uyarısı
İtalya: Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması kabul edilebilir bir seçenek değil
İtalya: Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması kabul edilebilir bir seçenek değil
Putin: Yeni küresel güvenlik mimarisi eşit ve bölünmez olmalı
Putin: Yeni küresel güvenlik mimarisi eşit ve bölünmez olmalı
Almanya mültecilerin aile birleşimini askıya almaya hazırlanıyor
Almanya mültecilerin aile birleşimini askıya almaya hazırlanıyor
Pakistan'da şiddetli yağış ve fırtına: Can kaybı 25’e yükseldi
Pakistan'da şiddetli yağış ve fırtına: Can kaybı 25’e yükseldi
Rusya: Ukrayna ile yeni tur müzakerelerini en kısa zamanda duyuracağız
Rusya: Ukrayna ile yeni tur müzakerelerini en kısa zamanda duyuracağız