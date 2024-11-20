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Yunanistan'da işçiler hayat pahalılığı nedeniyle genel greve gitti

Yunanistan'da kamu ve özel sektör çalışanları bugün 24 saatlik bir genel grevle iş bıraktı. Atina'da toplu taşıma birkaç saatliğine askıya alındı ve adaları anakaraya bağlayan feribotlar limanda bağlandı.

Haber Merkezi
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Yunanistan'da işçiler hayat pahalılığı nedeniyle genel greve gitti
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İşçi sendikalarının hayat pahalılığını protesto etmek ve Yunanistan'ın 2010'da başlayan ve yaklaşık on yıl süren mali krizi sırasında azaltılan toplu ücret anlaşmalarını talep etmek için çağrıda bulunduğu greve devlet hastanelerindeki sağlık personeli ve öğretmenler de katılıyor.

Yunan medya kuruluşlarında çalışan gazeteciler de salı günü destek amacıyla 24 saatlik greve giderek çarşamba günkü genel grevi haberleştirebilmek için tüm haber yayınlarını durdurdular.

Çarşamba günü Atina'nın merkezinde protesto yürüyüşleri planlandı. Sendikalar, Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in merkez sağ hükümetini, işçilerin yaşam standartlarını aşındıran enflasyon ve konut politikalarıyla mücadele etmemekle eleştiriyorlar.

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