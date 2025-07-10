Yunanistan'da kaçak pestisit alarmı! Türkiye ve Bulgaristan'dan getiriliyor

Yunanistan'da tarım ilaçlarının maliyeti arttı, çiftçi kaçak ürün kullanmaya yöneldi. Reuters'in haberine göre Türkiye ve Bulgaristan'dan getirilen kaçak pestisitlerin kullanımı giderek artıyor. Uzmanlar bu ilaçların Avrupa Birliğinin (AB) sağlık kurallarına uymadığına dikkat çekiyor.

Laboratuvar analizleri, şişme botlarla denizden veya kamyon tekerleri içinde karadan taşınan sıvıların AB'nin yıllar önce insan ve çevre için risk oluşturduğu gerekçesiyle yasakladığı maddeleri içerdiğini gösteriyor. Yasaklı ürünlerin böbrek ve karaciğer üzerinde olumsuz etkileri olabileceği belirtiliyor.

Ele geçirilen ürünlerin üzerinde Türkçe veya Bulgarca etiketler olduğu görüldü. Yunanistan kanunları tarım ilaçlarının etiketlerinde yalnızca Yunancaya izin veriyor.

Çiftçilerin kaçak ürünleri nakit para ile satın aldığı, kullanılmış boş plastik şişeleri yakarak delilleri yok ettikleri belirtiliyor.

Türkiye Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin Reuters'in sorularına yanıt vermedi.

Kaçak ürünler daha mı etkili?

DW Türkçe'nin aktardığına göre, bazı çiftçiler yıllık maliyetlerinin yarısını pestisitlerin oluşturduğunu söylüyor. Yunanistan'da popüler olan bir böcek ilacının litresi 380 euroya kadar çıkarken, kaçak muadilleri kara borsada 200 euroya bulunabiliyor.

Yüksek fiyatların sürdürülemez olduğunu söyleyen elma üreticisi Giorgos Zeikos, "Hayatta kalmak için çiftçiler suçlu mu olmalı? Yasayı daha fazla kâr elde etmek için delmek bir şey, bunu sadece hayatta kalmak için yapmak başka bir şey" dedi.

Çiftçilere göre kaçak ürünler, normalde kullandıklarından sadece daha ucuz değil, aynı zamanda daha etkili. Ege kıyısındaki köylerde pamuk tarımı yapan çiftçiler kaçak ilaçların daha etkili olduğunu, artık değil böceklerin kuşların bile tarlalarına yaklaşmadığını söylüyor.

AB verilerine göre Birlik içinde kullanılan kaçak pestisit oranı 10 yılda yüzde 10'dan yüzde 14'e yükseldi. Yunanistan özelinde bu oranın yüzde 25 olduğu hesaplanıyor.

Yunanistan Tarım Bakanı Kostas Tsiaras, halk sağlığını korumak, çiftçileri desteklemek ve güvenli, yasal tarımsal üretimi teşvik etmek için çalıştıklarını söyledi, "Yasa dışı ile mücadele önceliğimiz" dedi.

Yunanistan Bitki Koruma Derneği (ESYF) Başkanı George Pontikas ise yasal olarak satılan pestisitlerin pahalı ve etkisiz olduğu iddiasını reddediyor. Pontikas'a göre yetkililer "kanun dışı hareket edenleri" cezalandırmak için yeterince çabalamıyor:

"Gıda tedarikimizi zehirleyerek kazanç elde eden biri, bir suçlu gibi muamele görmeli."

Pontikas aynı zamanda tarım kimyasalları şirketi Syngenta'nın Yunanistan temsilcisi.