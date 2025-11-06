  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Yunanistan'da kamu hastanelerinde doktorlar 48 saatlik greve gitti
Takip Et

Yunanistan'da kamu hastanelerinde doktorlar 48 saatlik greve gitti

Yunanistan'da devlet hastanelerinde çalışan doktorlar, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi talebiyle 48 saatlik greve çıktı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yunanistan'da kamu hastanelerinde doktorlar 48 saatlik greve gitti
Takip Et

Yunanistan Hastane Doktorları Birlikleri Federasyonunun (OENGE) çağrısıyla, ülke genelindeki devlet hastanelerinde çalışan doktorlar, bugün ve yarın için greve gitme kararı aldı.

Doktorların talepleri neler?

Doktorlar, sağlık hizmetlerindeki şartların iyileştirilmesini, personel sayısının artırılmasını, maaşların yükseltilmesini talep ediyor.

Öte yandan, Yunanistan Laboratuvar Doktorları Federasyonu (PERGI) da yarın için 24 saatlik grev ilan etti. Grev kapsamında, ülkedeki özel laboratuvarlar yarın hizmet vermeyecek.

Laboratuvarlar, sigorta anlaşması gereği devletten bekledikleri ödemelerin zamanında yapılmasını talep ediyor.

TeklifimGelsin, Hedef Portföy’ün GSY Fonu ile yatırım turuna çıkıyorTeklifimGelsin, Hedef Portföy’ün GSY Fonu ile yatırım turuna çıkıyorŞirket Haberleri
GAP sulama altyapısı için takvim netleşiyor: Hedef 2028!GAP sulama altyapısı için takvim netleşiyor: Hedef 2028!Ekonomi

 

Dünya
Güney Kore, 2035’e kadar emisyonları en az yüzde 50 azaltmayı hedefliyor
Güney Kore, 2035’e kadar emisyonları en az yüzde 50 azaltmayı hedefliyor
İspanya'da kuş gribi alarmı: Kümes hayvanları kapalı tutulacak
İspanya'da kuş gribi alarmı: Kümes hayvanları kapalı tutulacak
Kuzey Kore’den ABD yaptırımlarına sert tepki: Misilleme adımı atacağız
Kuzey Kore’den ABD yaptırımlarına sert tepki: Misilleme adımı atacağız
Trump yönetimi, suç işleyen 80 bin kişinin vizesini iptal etti
Trump yönetimi, suç işleyen 80 bin kişinin vizesini iptal etti
Devlet başkanına kameralar önünde taciz şoku (Video)
Devlet başkanına kameralar önünde taciz şoku (Video)
Güney Kore’de termik santralde kazan kulesi çöktü: 7 kişi enkaz altında
Güney Kore’de termik santralde kazan kulesi çöktü: 7 kişi enkaz altında