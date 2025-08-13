  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle gece boyunca tahliyeler sürdü
Takip Et

Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle gece boyunca tahliyeler sürdü

Yunanistan'ın farklı bölgelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle Ahaia, Sakız Adası ve Epir'de gece boyunca çok sayıda yerleşim birimi tahliye edildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle gece boyunca tahliyeler sürdü
Takip Et

İtfaiye yetkilileri, salı sabahından bu yana ülke genelinde 4 bin 850 personelin yangınla mücadele ettiğini, günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının yeniden su atımına başladığını bildirdi.

Yunanistan'ın yangınla mücadelesi sürüyor

Yunan basınındaki haberlere göre, gece saatlerinde Kefalonya ve Megara'da da yeni yangınlar çıktı.

Ahaia iline bağlı Patra yakınlarındaki Sihena bölgesinde dün akşam başlayan yangın yerleşim alanlarını etkilerken bazı evler hasar gördü, yerleşim yerleri tahliye edildi.

Sakız Adası'nın kuzeybatısındaki köyler tamamen tahliye edilirken yangın tarım arazilerinde, ormanlık alanlarda, çiftliklerde, depolarda ve araçlarda ağır hasara yol açtı. Sahil Güvenlik ve özel tekneler, Limnia bölgesinden yaklaşık 40 kişiyi deniz yoluyla tahliye etti.

Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle gece boyunca tahliyeler sürdü - Resim : 1

Epir bölgesinde yer alan Preveze'nin Ziros Belediyesi'ndeki yangın yaklaşık 30 kilometrelik bir hatta yayılırken çok sayıda köy boşaltıldı.

"Durum dramatik"

Yunanistan İtfaiyeciler Birliği Başkanı Kostas Çigas, katıldığı bir televizyon programında, son 24 saatin yangın sezonunun "en zor günü" olduğunu belirterek durumu "dramatik" olarak nitelendirdi.

Sadece dün 82 yangının çıktığını, şiddetli rüzgar, kuraklık ve yüksek sıcaklıkların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını vurgulayan Çigas, en riskli cephelerin Patra ve Preveze'de olduğunu, her iki yangının da yerleşim alanlarına yakın bölgelerde ilerlediğini söyledi.

Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle gece boyunca tahliyeler sürdü - Resim : 2

İş Bankası bünyesindeki dev hastaneyi Acıbadem'e sattı!İş Bankası bünyesindeki dev hastaneyi Acıbadem'e sattı!Ekonomi
TAFE, Türkiye'deki ilk Deneyim Merkezi'ni Manisa'da açtıTAFE, Türkiye'deki ilk Deneyim Merkezi'ni Manisa'da açtıŞirket Haberleri

 

 

Dünya
Portekiz'de orman yangını alarmı 15 Ağustos'a kadar sürdürülecek
Portekiz'de orman yangını alarmı 15 Ağustos'a kadar sürdürülecek
İsrail, Gazze Şeridi'nde 15'i yardım bekleyen olmak üzere 53 Filistinliyi öldürdü
İsrail, Gazze Şeridi'nde 15'i yardım bekleyen olmak üzere 53 Filistinliyi öldürdü
Trump, Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle çevrim içi toplantıda buluşacak
Trump, Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle çevrim içi toplantıda buluşacak
Zırhlı araçlar sokaklara indi: Trump, Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi?
Zırhlı araçlar sokaklara indi: Trump, Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi?
Zelenskiy, savaşı bitirme planının şartlarını açıkladı: Ateşkes, müzakereler ve güvenlik garantileri
Zelenskiy, savaşı bitirme planının şartlarını açıkladı: Ateşkes, müzakereler ve güvenlik garantileri
Netanyahu'dan Gazze açıklaması: Trump'ı duydunuz, sanırım geride kaldı
Netanyahu'dan Gazze açıklaması: Trump'ı duydunuz, sanırım geride kaldı