Yunanistan'da sahil güvenlik botu ile göçmen teknesi çarpıştı: 15 ölü

Ege Denizi'nin doğusundaki Sakız Adası açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik gemisi ile düzensiz göçmenleri taşıyan tekne kovalamaca sırasında çarpıştı.

Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada, teknedeki tüm göçmenlerin çarpışmanın etkisiyle deniz düştüğü, 11'i erkek, 4'ü kadın olmak üzere 15 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği, 2'si sahil güvenlik görevlisi olmak üzere 26 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Üst düzey bir Yunan yetkili yerel medyaya yaptığı açıklamada, göçmen kaçakçıları tarafından kullanıldığı belirtilen ve yaklaşık 30 kişinin bulunduğu sürat teknesinin yolcuları indirmek üzere adanın doğu kıyısındaki Myrsinidi bölgesine yaklaşmaya çalıştığı sırada sahil güvenlik gemisi tarafından tespit edildiğini söyledi. Daha sonra kovalamaca yaşandığı ve bu sırada gemi ve teknenin çarpıştığı öğrenildi.