Yunanistan'da sınır bölgelerinde görev yapan askerlere ödenen tazminat 100 Euro'ya çıkarıldı

Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın "Gündem 2030" reform programı çerçevesinde uygulamaya konulan yeni askerlik modeli, Şubat 2026 celp döneminden itibaren yürürlüğe girdi.

Askerlik hizmetinin 12 ay olduğu ülkede, Batı Trakya ve Doğu Ege adaları gibi sınır bölgelerinde görev yapmayı tercih edenler için bu süre 9 aya indirilecek.

Düzenleme kapsamında, sınır bölgelerinde görev yapan erlere ödenen aylık tazminat 8,80 Euro'dan 100 Euro'ya, temel eğitimin süresi de 10 haftaya çıkarıldı. Ülke içindeki birliklerde görev yapan erlere ise aylık 50 Euro ödeme yapılacak.