Yunanistan'da uçak seferleri askıya alındı
Yunanistan’da radyo frekansını etkileyen sorunlar nedeniyle gelen ve giden uçak seferleri askıya alındı.
Reuters’ın aktardığına göre Yunanistan devlet televizyonu radyo frekanslarını etkileyen belirsiz sorunlar olduğunu duyurdu.
Ülke genelindeki havalimanlarına gelen ve giden uçuşlar askıya alındı.
Yetkililer sorunun nedenini araştırıyor.
Uçuş takip sistemleri Yunan hava sahasının büyük ölçüde boş olduğunu gösteriyor. Devlet kanalı ERT yerel saatle 09:00’da havalimanına giden ve gelen uçak seferlerinin askıya alındığını duyurdu.
Bazı uçuşların komşu ülkelere yönlendirildiği belirtiliyor.