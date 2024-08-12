Yunanistan yanıyor! Binlerce kişi tahliye edildi, Mitsotakis tatilini yarıda kesti

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında Pazar günü başlayan orman yangınları nedeniyle, bölgede yaşayan binlerce kişiye tahliye emre verildi.

Yangının pazar günü öğleden sonra Atina'nın kuzeydoğusundaki Varnava köyü yakınlarında çıktığı belirtildi.

Şiddetli rüzgârın etkisiyle bir yerleşim alanının yakınında alevlenen yangının ardından iki yerleşim biriminin daha tahliye edilmesi gerekti.

Yangın, Atina'ya su sağlayan önemli bir su deposu olan Marathon Gölü'ne doğru ilerliyor.

67 itfaiye aracıyla 250 itfaiyeci ve çok sayıda gönüllü, yangınla karadan mücadele etti.

İtfaiyecilere bölgesel yönetim ve silahlı kuvvetler tarafından sağlanan su vagonları da destek verdi.

Havada ise 12 uçak ve 6 helikopter yangını söndürmeye çalışırken bir helikopter de koordinasyon görevini üstlendi.

Dumanların gölgesi şehrin üzerine yayıldı ve Atina'nın tarihi Akropolis tepesinde yer alan Parthenon Tapınağı'nı kaplayarak Yunanistan'ın en ikonik simgelerinden birini örttü.

Atina'nın batısındaki Megara kasabası yakınlarındaki bir orman yangınının da devam ettiği bildirildi.

Alevlerin 25 metreye kadar yükseldiği görülürken kalın siyah bir duman bulutu Atina gökyüzünü kapladı. Başbakan Kiryakos Mitsotakis'in Girit Adası'nda yaptığı tatili yarıda keserek çalışmaları denetlemek için Pazar gecesi başkente döndüğü açıklandı.

Atina yakınlarındaki Mati bölgesinde 2018'de çıkan yangında 104 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu sezon en sıcak kış mevsimini geçiren ve uzun süredir yağış almayan Yunanistan'da 2024 yazının da kaydedilen en yüksek sıcaklık ortalaması ile tamamlanacağı tahmin ediliyor.

Ülke topraklarının yarısı için yüksek yangın riski anlamına gelen kırmızı uyarı verilirken itfaiye 30'dan fazla hava aracı ile alevlerle mücadele ediyor.

Ülke genelinde 2.000'den fazla orman yangını

Yetkililerin iklim değişikliğine bağlı olağandışı yüksek sıcaklıklar nedeniyle son yirmi yılın en yüksek yangın riskini taşıdığı konusunda uyardığı Yunanistan'ın dört bir yanında bu yaz 2.000'den fazla orman yangını meydana geldi. Ancak çoğu, önceki yazlarda olduğu gibi büyük yıkımlara ya da ölümlere yol açmadan kontrol altına alındı.

Yunanistan ılıman ve kurak bir kışın ardından kuru ve sıcak bir bahar geçirdi. Bu durum ülke genelinde bitki örtüsünün kurumasına ve alevlerin hızla yayılmasına neden oldu.

Hükümet bu tehdidi bertaraf etmek için yangın söndürme uçakları ve erken uyarı dronları da dahil olmak üzere birçok yangın söndürme aracına yatırım yaptı.