Yunanistan'da yeni konut stratejisi: Türkler Çinlilerin ardından geliyor

Yunanistan, konut arzını artırmak ve kullanılmayan gayrimenkulleri yeniden piyasaya kazandırmak amacıyla Altın Vize programında değişikliğe hazırlanıyor. Yeni düzenleme, Hükümet Konut Politikası Komitesi tarafından onaylanan ve Resmî Gazete'de yayımlanan 2026-2035 Ulusal Konut Politikası Stratejisi kapsamında yer alıyor. Toplam bütçesi 6,5 milyar Euro'yu aşan stratejide 50 farklı önlem bulunuyor.

Tek taşınmaz yerine portföy modeli

Hazırlanan yeni sistemde yatırımcıların yalnızca tek bir gayrimenkul almak yerine birden fazla taşınmazdan oluşan portföye yatırım yapabilmesine imkan tanınması planlanıyor. Ancak bunun karşılığında önemli bir şart getirilecek. Satın alınan taşınmazların uzun dönemli kiraya verilmesi gerekecek. Kısa süreli kiralama ise yeni modelin kapsamı dışında tutulacak. Taşınmazların kullanım biçimini takip etmek amacıyla ayrıca bir denetim mekanizması kurulması öngörülüyor.

Boş yapılar konuta dönüştürülecek

Yeni düzenlemenin temel hedefi, gayrimenkul yatırımlarını doğrudan konut arzına yönlendirmek. Bu kapsamda boş veya kullanılmayan taşınmazların yeniden konut piyasasına kazandırılması amaçlanıyor. Özellikle tescilli binalar ile konuta dönüştürülebilecek gayrimenkullerin yabancı yatırımcıların ilgisini çekmesi bekleniyor. Ofisler, kullanılmayan alışveriş merkezleri ve sanayi yapılarının kiralık konutlara dönüştürülmesi de konut açığını azaltmak için değerlendirilen seçenekler arasında.

Bölgelere göre yatırım tutarı değişiyor

Yeni sistemde söz konusu gayrimenkuller için başlangıç yatırım tutarının 250 bin Euro olması planlanıyor. Ancak bazı bölgelerde daha yüksek eşikler uygulanıyor. Attika, Selanik, Mikonos, Santorini ve nüfusu 3 bin 100'ün üzerinde olan adalarda yatırım tutarı 800 bin Euro'ya çıkıyor. Yunanistan'ın diğer bölgelerinde ise Altın Vize için 400 bin Euro'luk yatırım eşiği uygulanıyor.

Yılın ilk yarısında 2 bin 551 başvuru

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı verilerine göre, 2026'nın ilk altı ayında ilk oturma izni almak için 2 bin 551 yeni başvuru yapıldı. Başvuruların büyük bölümünü 250 bin ve 400 bin Euro seviyesindeki yatırımlar oluşturdu. 800 bin Euro'luk yatırım şartının geçerli olduğu Attika, Selanik ve ülkenin büyük adalarında bu seviyeye ulaşan başvuruların sayısı ise oldukça sınırlı kaldı.

Türklerin sayısı bir yılda yüzde 160 arttı

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı'nın resmi verilerine göre Aralık 2025 itibarıyla Türk vatandaşları adına 3 bin 291 geçerli ilk yatırımcı oturma izni bulunuyor. Bu sayı, programdaki geçerli ilk yatırımcı izinlerinin yüzde 15,9'una denk geliyor. Böylece Türk vatandaşları Çinlilerin ardından Yunanistan'daki programın ikinci büyük yabancı yatırımcı grubunu oluşturuyor. Çin vatandaşlarının ise 9 bin 926 izinle toplamın yüzde 47,9'unu oluşturduğu belirtiliyor.

Yunanistan genelinde 2025 yılında 8 bin 879 yeni Altın Vize oturma izni onaylandı. Bir önceki yıl bu sayı 4 bin 535 olarak kaydedilmişti.

Türk sermayesi gayrimenkule yöneliyor

Türkiye'den Yunanistan'a yapılan doğrudan yatırımlarda da dikkat çekici bir hareketlilik görülüyor. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği Ekonomik ve Ticari İşler Ofisi'nin, Yunanistan Merkez Bankası'nın geçici verilerine dayandırdığı bilgilere göre Türkiye'den ülkeye yapılan doğrudan yabancı yatırım 2022'de 49 milyon Euro oldu. Bu tutar 2023'te 115 milyon Euro'ya, 2024'te 299 milyon Euro'ya yükseldi. 2025'te ise 237 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Yunan kaynakları, Türk sermayesinin özellikle gayrimenkule yöneldiğini belirtiyor. Attika bölgesi, Atina'nın güney sahilleri, Selanik ve Ege adaları Türklerin ilgi gösterdiği başlıca bölgeler arasında yer alıyor.

Selanik'te Türkler ilk sırada

Makedonya-Trakya Merkezi Olmayan İdaresi'nin Mayıs 2026'da açıkladığı 2021-2025 dönemine ilişkin verilerde Türk vatandaşlarının Selanik'teki ilgisi öne çıkıyor. Bu dönemde Selanik'teki Altın Vize başvurularında Türk vatandaşları 869 başvuruyla ilk sırada yer aldı. Türkleri 248 başvuruyla İsrail, 187 başvuruyla Rusya vatandaşları izledi.

Türk vatandaşları Kavala'da 157, İskeçe'de 139, Rodop'ta 81, Drama'da 18, Evros'ta 20 ve Kilkis'te 9 başvuruyla birçok bölgede de ilk sırada bulunuyor.

Yabancıların tercihi daha çok tatil konutu

Yunanistan'da gayrimenkul arayan yabancıların tercihleri incelendiğinde, en büyük grubun tatil evi almak isteyenlerden oluştuğu görülüyor. Yabancı alıcıların yüzde 44,4'ü tatil evi ararken, yüzde 30,8'i kalıcı olarak yerleşebileceği bir konut istiyor. Yüzde 17,8'lik kesim yatırım amacıyla gayrimenkul ararken, oturma izni elde etmek amacıyla konut alanların oranı yüzde 7'de kalıyor.

Yabancı alıcıların yüzde 71,7'si yeni inşa edilmiş veya hemen taşınılabilecek durumdaki konutları tercih ediyor. Villa arayanların oranı yüzde 68,2 olurken apartman dairesiyle ilgilenenlerin oranı yüzde 17,2 seviyesinde bulunuyor. Yabancı alıcıların büyük bölümünün konut bütçesi ise 320 bin ile 340 bin Euro arasında.

Emeklilere 15 yıl yüzde 7 vergi

Yunanistan'a yerleşme kararında vergi avantajları da etkili oluyor. Belirli şartları karşılayan emekliler, 15 yıl boyunca yüzde 7 sabit oranlı gelir vergisinden yararlanabiliyor. Bu uygulama için Yunanistan ile emekli maaşını ödeyen ülke arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması bulunması gerekiyor. Başvuru sahibinin ayrıca yılda en az 183 gün Yunanistan'da yaşaması ve taşınmadan önceki altı yılın beşinde Yunanistan'da vergi mükellefi olmamış olması şartı aranıyor.

Yabancı talebinde ABD ilk sırada

2026'da Yunanistan'daki konutlara yönelik en güçlü yabancı talebi ABD, Hollanda, Almanya ve İngiltere'den geldi. Bu ülkeleri Belçika ve Fransa takip etti. Avustralyalı alıcıların ilgisinde ise geçen yıla göre yaklaşık iki katlık artış yaşandı. Bölgesel tercihlerde Girit yüzde 42,9 ile ilk sırada yer alırken, Mora Yarımadası yüzde 22,9, İyon Adaları ise yüzde 12,7 pay aldı. İngiliz alıcıların özellikle İyon Adaları'na yoğun ilgi gösterdiği, bu bölgenin Amerikalı alıcılardan ise daha düşük talep gördüğü belirtildi.