  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Yunanistan'da yüksek sıcaklık alarmı: Öğle saatlerindeki çalışmalar yasaklandı
Takip Et

Yunanistan'da yüksek sıcaklık alarmı: Öğle saatlerindeki çalışmalar yasaklandı

Yunanistan'da bugün yüksek sıcaklıkların hakim olduğu bölgelerde 12.00-17.00 saatlerinde açık alanlarda işçi çalıştırılması yasaklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yunanistan'da yüksek sıcaklık alarmı: Öğle saatlerindeki çalışmalar yasaklandı
Takip Et

Yunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan açıklamada, Meteoroloji Dairesinin bu hafta ülke genelinde hava sıcaklıklarında büyük bir artış olacağına ilişkin yaptığı duyuruya işaret edilerek, yüksek sıcaklık nedeniyle çalışanlar için alınması gereken önlemler sıralandı.

Bu kapsamda, Orta Makedonya, İyon Adaları, Batı Yunanistan, Teselya, Messinia bölgeleriyle Sisam ve Rodos Adalarında, bugün 12.00-17.00 saatlerinde açık alanlarda beden gücü gerektiren işler için işçi çalıştırılamayacak.

Yük taşımacılığı, kuryelik, inşaat ve tersane işçiliği gibi alanlarda çalışmalar durduruldu.

Ayrıca, bu sabah İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Yannis Kefaloyannis liderliğinde diğer ilgili bakanlıklar ve kurumların da katılımıyla yapılan toplantıda, bu hafta ülkede beklenen yüksek sıcaklıklara karşı alınacak önlemler görüşüldü.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı, Polis Teşkilatı, Sahil Güvenlik, Orman Müdürlüğü, Turizm Bakanlığına bağlı çeşitli birimlerin senkronize olarak, sıcak havanın olası olumsuz etkilerine karşı önlem almasına karar verildi. Silahlı Kuvvetler de görev alanlarında devriye gezerek olası tehlikelere karşı tetikte olacak.

Sivil Savunma Genel Sekreterliği de yaptığı duyuruda vatandaşlardan yüksek sıcaklıklara karşı kendilerini korumalarını istedi. Duyuruda, vatandaşların serin ve gölge alanlarda kalmaya dikkat etmesi, beden gücü gerektiren işlerden uzak durması, güneşlenmekten kaçınması, dışarı çıkarken şapka, güneş gözlüğü takması ve açık renk, pamuklu giysiler giymesi, ağır yemekler yememesi, alkol tüketmemesi ve bol bol su içmesi istendi.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre, bu hafta boyunca ülke genelinde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Bazı bölgelerde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak.

Teksas’taki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 28’i çocuk 80 ölüTeksas’taki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 28’i çocuk 80 ölüDünya
Emekli promosyonunda oranlar güncellendi: En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte güncel oranlarEmekli promosyonunda oranlar güncellendi: En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte güncel oranlarEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 7 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 7 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Faizsiz kredide limit yükseldi, rakam 85 bin TL'ye kadar çıktı! İşte banka banka güncel tutarlar...Faizsiz kredide limit yükseldi, rakam 85 bin TL'ye kadar çıktı! İşte banka banka güncel tutarlar...Ekonomi

 

Dünya
Elon Musk’ın siyasi hamlesi Tesla hisselerini sarstı
Elon Musk’ın siyasi hamlesi Tesla hisselerini sarstı
Polonya sınırında sıkı takip: Almanya ve Litvanya geçişlerinde kontroller başladı
Polonya sınırında sıkı takip: Almanya ve Litvanya geçişlerinde kontroller başladı
Srebrenitsa'da 30. yıl anma törenlerinde 7 soykırım kurbanı defnedilecek
Srebrenitsa'da 30. yıl anma törenlerinde 7 soykırım kurbanı defnedilecek
Yunanistan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yunanistan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
FBI’dan sürpriz 'Epstein' raporu: Müşteri listesi efsanesi çöktü
FBI’dan sürpriz 'Epstein' raporu: Müşteri listesi efsanesi çöktü
Japonya beşik gibi sallanıyor! 16 günde 1592 deprem meydana geldi
Japonya beşik gibi sallanıyor! 16 günde 1592 deprem meydana geldi