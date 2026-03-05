Yunanistan'dan Ege'de Patriot hamlesi

Yunan basınında çıkan haberlerde, İran'ın ABD hedeflerine yönelik tehditlerinin, Patriot uçaksavar füze bataryasının Kerpe Adası'na yerleştirilmesi ihtiyacını doğurduğu ileri sürüldü.

Bu kararın, Orta Doğu'daki kargaşa nedeniyle Yunanistan'ın hava savunma gücünü artırma ihtiyacı çerçevesinde alındığı savunulan haberlerde, MIM-104 Patriot uçaksavar füze bataryasının Girit ve Rodos adalarının arasındaki Kerpe Adası'na yerleştirilmesinin güneydoğu Ege'nin hava savunma gücüne katkı sağlayacağı iddia edildi.

MIM-104 Patriot uçaksavar füze bataryasını Kerpe Adası'na sevk eden Yunanistan daha önce de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) savunma desteği vermek amacıyla iki firkateyn ve 4 F-16 savaş uçağını GKRY'ye göndermişti.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.