Yunanistan’ı ‘Byron Fırtınası’ vurdu: 'Zemin katlarda durmayın' uyarısı

Yunanistan'da yerel meteorologlar tarafından ‘Byron’ adı verilen şiddetli fırtına, sele neden oldu.

Mandra, Alimos ve Keratsini de dahil olmak üzere birçok bölgede selin etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Yetkililer, bölge sakinlerine 112 hattı üzerinden acil durum uyarıları göndererek seyahatten kaçınmaları ve zemin katlardan ayrılmaları çağrısında bulundu.