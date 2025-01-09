Yunanistan'ın 24 Rafale savaş uçağı teslimatı tamamlandı
Yunanistan'ın Fransa'dan aldığı 24 Rafale tipi savaş uçağının teslimatının tamamlandı.
Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan'ın Fransa'dan temin ettiği 24 Rafale tipi savaş uçağının teslimatı bugün tamamlandı.
24'üncü uçak bugün Yunanistan'daki Tanagra Askeri Havaalanı'na indirildi.
Yunanistan 24 uçağın 18'i için ilk anlaşmayı Ocak 2021'de imzalamıştı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Eylül 2021'de Fransa'dan temin edilecek Rafale tipi savaş uçağı sayısının 18'den 24'e çıkarılacağını duyurmuştu.