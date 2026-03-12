Yunanistan'ın Larissa kentinde korkutan deprem
AFAD, Yunanistan'ın Larissa kentinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı saat 13.14'te kaydedildi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Larisa, Thessalia (Yunanistan)
Tarih:2026-03-12
Saat:13:14:26 TSİ
Enlem:39.30056 N
Boylam:22.48917 E
Derinlik:6.4 km
