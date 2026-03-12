  1. Ekonomim
  Yunanistan'ın Larissa kentinde korkutan deprem
Yunanistan'ın Larissa kentinde korkutan deprem

AFAD, Yunanistan'ın Larissa kentinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı saat 13.14'te kaydedildi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.