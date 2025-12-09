Zaharova: ABD güvenlik stratejisi Rusya ile ortak nokta sunuyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'da gazetecilere ABD'nin yenilenen ulusal güvenlik stratejisini değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisinin dış politikada bazı değişiklikler getirdiğini söyledi. Zaharova, Washington’un bu stratejiyle ülkeler üzerinde hegemonya kurma yaklaşımını yeniden ele aldığını belirtti.

NATO’ya dair değerlendirmeler

Stratejide NATO’ya ilişkin bölümlere dikkat çeken Zaharova, “ABD, NATO’yu genişletmeme garantisi vermese de, ittifakın yayılmacı politikasını ilk kez sorguluyor” dedi. Rusya’ya dair maddelere ilişkin ise, “Belgede Rusya’nın Avrupa güvenliği bağlamında yer alması öne çıkıyor. Devletimizi engelleme veya ekonomik baskıyı artırma çağrısı yer almıyor” ifadelerini kullandı.

Belirsizlikler ve çelişkiler

Zaharova, stratejide bazı çelişkili noktalar bulunduğunu da vurguladı. “Belge, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması’nın sona ermesi sonrası ABD’nin yaklaşımını net olarak göstermiyor. Nükleer eşitlik tanımı belirsiz” dedi. Stratejik füze savunma sistemi “Altın Kubbe”ye dair hükümler de netlik taşımıyor. Zaharova, ABD’den stratejik taarruz ve savunma kapasitesiyle ilgili ayrıntıları beklediklerini belirtti.

"Ortak noktalar mümkün"

Genel olarak stratejiyi değerlendiren Zaharova, “Yenilenen strateji ABD çıkarlarını sıkı şekilde koruyor, fakat bizimle bazı ortak noktaların bulunmasına imkân tanıyor. Gelecekteki yönetimlerin stratejide değişiklik yapma ihtimali de mevcut” dedi.

ABD-AB ilişkilerinde gerginlik

ABD ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşmazlıklara da değinen Zaharova, Brüksel’in Trump’ın Ukrayna krizi çözümüne yönelik girişimlerini engellediğini söyledi. “Rusya’nın geleneksel görüşleri ile ABD yönetiminin Avrupa, Asya ve Afrika’daki gelişmelere dair değerlendirmeleri örtüşüyor. Bu stratejinin savaşa eğilimli Avrupalı ülkeleri uyandıracağını umuyoruz” dedi.

Ukrayna krizi ve barışçıl çabalar

Ukrayna krizine ilişkin bazı hükümlerle ilgili olarak Zaharova, “Belgedeki maddeler, Amerikalılarla barışçıl çözüme ulaşmak için yürüttüğümüz ortak ve yapıcı girişimlerin temelini oluşturuyor” ifadelerini kullandı.