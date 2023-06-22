Zaman doluyor: Titan'daki 5 kişinin akıbeti belirsiz!

ABD Sahil Güvenlik, arama çalışmalarında daha fazla ses duyulduğunu belirtirken bu sesin kaynağı kesin olarak bilinmiyor, Titan'ın akıbeti dünyanın merak ettiği konuların başında kalmaya devam ediyor...

Pazar günü Titanik'in enkazına turistik dalış yapan özel bir denizaltıyla bağlantı kesildi ve zamana karşı yarış başladı.

ABD Sahil Güvenlik Birimi, Kanada ordusu, Fransız ekipler özel denizaltıyı arıyor.

Denizaltıda, Fransız pilotu ve 4 milyarder yolcusu bulunuyor. Denizaltıyı arayan ekipler suyun altından 30 dakika arayla gelen bir sesi tespit etti. Bu vuruş sesleri umutları artırdı. Seslerin ne olduğu bilinmiyor ancak arama ekipleri bölgeye intikal ederek seslerin kaynağını arıyor.

Eski ABD Donanması nükleer denizaltı komutanı David Marquet, seslerin Titan denizaltısından gelmeyebileceği belirtti. Marquet, bunun doğal sesler olabileceğini söyledi.

Aramalardan henüz bir netice alınmadı. 5 kişinin bulunduğu denizaltıda birkaç saat yetebilecek oksijen kaldı. Aramalar 40 bin metrekare alanda 4 kilometre derinlikte yapılıyor.

Titan için 5 yıl önce uyarıda bulunulduğu ortaya çıktı

BBC'nin haberine göre Titan denizaltısını işleten OceanGate şirketinin eski bir çalışanı, 2018'de gemiyle ilgili potansiyel güvenlik sorunları konusunda uyarıda bulundu.

ABD mahkeme belgeleri, şirketin Deniz Operasyonları Direktörü David Lochridge'in bir teftiş raporunda endişelerini dile getirdiğini gösteriyor. Belgelere göre raporda, teknenin test edilme şekli de dahil olmak üzere "ciddi güvenlik endişeleri yaratan çok sayıda sorun tespit edilmişti".

Belgelere göre Lochridge uyarılarının dikkate alınmadığını ve OceanGate patronlarını toplantıya çağırdığını ancak kovulduğunu söyledi.

Şirket gizli bilgileri ifşa ettiği için kendisine dava açmış, o da haksız yere işten çıkarıldığı gerekçesiyle karşı dava açmıştı. Dava daha sonra anlaşmayla sonuçlandı ancak anlaşmanın ayrıntıları bilinmiyor.

Titanik Atlantik'in sularına gömülmüştü

"Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı. Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.

Kazada 1500'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can vermişti. Gemide sadece 1178 kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı.

Titan’ın özellikleri neler?

Titan'ın boyu 670 santimetre, genişliği 280 santimetre, yüksekliği 250 santimetredir.

Çok küçük olduğu için yolcuları yerde oturmak zorunda kalıyor.

Sınırlı güçle hareket edebiliyor. Bir destek gemisinden denize bırakılıyor ve geri güverteye çekiliyor.

Oyun konsolu kumandasıyla kontrol ediliyor. Aracın önünde, dışarıyı izleyebilmek için büyük bir pencere var.

Titan’da yolcuları 96 saat hayatta tutabilecek miktarda hava, su ve gıda bulunuyor. Bu yüzden aracın perşembe akşamına kadar su yüzüne çıkabilmesi hayati önem taşıyor.