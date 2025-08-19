Zambiya ve Katar'dan 19 milyar dolarlık anlaşma

  1. Ekonomim
Zambiya ve Katar, enerji, petrol, finans, tarım, madencilik, telekomünikasyon, sağlık, eğitim, turizm ve endüstri gibi öncelikli sektörleri kapsayan 19 milyar dolar değerinde 11 mutabakat zaptı imzaladı.

Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Zambiya ile Katar arasındaki çok sayıda görüşmenin ardından, öncelikli sektörlerde 19 milyar dolar değerinde 11 mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Zambiya Sanayi Kalkınma Kurumu (IDC) ile Katar merkezli bir yatırım holdingi arasında imzalanan mutabakat zaptı, enerji, petrol, finans, kentsel kalkınma, tarım, madencilik, telekomünikasyon, sağlık, eğitim, turizm ve endüstriyel kalkınma gibi sektörleri kapsıyor.

Anlaşmanın uygulanmasının, Zambiya’nın ekonomik reform gündemi ile uzun vadeli sanayi büyüme stratejisiyle uyumlu olmasını temin amacıyla ortak bir yönlendirme komitesi tarafından denetlenmesi öngörülüyor.

