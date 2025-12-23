Zayıflama iğnesi Wegovy'nin hap versiyonu ABD'de onay aldı

İlaç devi Novo Nordisk'e göre ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) zayıflama ilacı Wegovy'nin hap versiyonuna onay verdi.

Wegovy FDA'den onay alan bu türdeki ilk ilaç oldu ve zayıflama ilaçlarında yeni bir dönem başlattı.

Wegovy'nin üreticisi Danimarkalı Novo Nordisk, günde bir kez alınan hapın, iğneye göre daha rahat bir seçenek" olduğunu ve iğne versiyonuyla aynı oranda zayıflama sağlayacağını kaydetti. Wegovy daha önce de FDA tarafından zayfılama ilacı olarak onay almıştı.

Ozempic gibi diğer ilaçların da benzer zayıflatıcı etkisi var ve asıl olarak Tip 2 diyabet tedavisi için onay almıştı.

Şirket Wegovy'nin hap versiyonunun yapılan deneyler sırasında ortalama % 16,6 oranında zayıflattığını kaydetti.

Ayrıca deneye katılan bin 300 kişinin üçte birinde yüzde 20 ya da daha fazla zayıflama görüldüğü bildirildi.

Hapların ABD'de Ocak 2026'nın ilk günlerinde piyasaya çıkması bekleniyor.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mike Doustdar, "Hastalar, orijinal Wegovy iğnesi kadar zayıflamalarına yardımcı olacak, rahat bir şekilde günde bir kez alacakları bir hapa sahip olacak" dedi.

Wegovy'nin hap versiyonu, kâr oranları konusunda uyarı yaptıktan sonra hisse senetlerinin düşmesiyle zorlu bir yıl yaşayan şirketin satışlarında önemli bir artış yaratabilir.

Şirket, zayıflama piyasasında Eli Lilly gibi rakipleriyle yoğun bir rekabetle karşı karşıya.

Duyurunun ardından Novo Nordisk hisseleri, New York borsasında neredeyse yüzde 10 oranında yükseldi.