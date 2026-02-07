Zelenski: ABD savaşın hazirana kadar bitmesini istiyor

BBC'nin haberine göre Zelenski ABD’nin ilk kez Ukrayna ve Rusya müzakere heyetlerini ABD’de bir araya getirmeyi teklif ettiğini belirterek, görüşmelerin gelecek hafta Miami’de yapılmasının planlandığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Amerika, ilk kez iki müzakere heyetinin 'Ukrayna ve Rusya' Amerika Birleşik Devletleri’nde, muhtemelen Miami’de bir hafta içinde bir araya gelmesini önerdi. Katılımımızı teyit ettik."

Washington ve Moskova’dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ABD Başkanı Donald Trump, bir yılı aşkın süre önce yeniden göreve gelmesinden bu yana savaşın sona erdirilmesi için girişimlerde bulunuyor.

Abu Dabi görüşmeleri sonuçsuz kaldı

Zelenski ABD arabuluculuğunda Abu Dabi’de gerçekleştirilen ve cuma günü sona eren ikinci tur barış görüşmelerinde ilerleme sağlanamadığını söyledi.

“Zor konular zor kalmaya devam ediyor” diyen Zelenski özellikle Ukrayna’nın baskı altında olduğu toprak tavizleri meselesinin gündemdeki en çetin başlıklardan biri olduğunu vurguladı.

Tarafların ilk kez liderler düzeyinde üçlü bir toplantı ihtimalini de ele aldığını belirten Zelenski bunun için “hazırlık unsurlarının gerekli” olduğunu kaydetti.

ABD’nin anlaşmanın hazirana kadar tamamlanmasını istediğini aktaran Zelenski “Neden yazdan önce? ABD’deki iç meselelerin etkili olacağını anlıyoruz” dedi ancak ayrıntı vermedi.

Enerji altyapısına yönelik saldırılar

Diplomatik temaslar sürerken Rusya, Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Ukrayna Enerji Bakanı Denis Şmıhal, Rusya’nın enerji tesislerine yönelik yeni bir “büyük çaplı saldırı” düzenlediğini açıkladı. Elektrik akışını kontrol eden trafo merkezleri ve yüksek gerilim hatlarının hedef alındığını, elektrik santrallerinin de vurulduğunu bildirdi.

Ukrayna’nın devlet enerji operatörü Ukrenergo, son saldırılar sonucunda ülkedeki elektrik açığının ciddi biçimde arttığını duyurdu. Polonya’dan acil elektrik tedariki talep edildiği belirtildi.

Zelenski cuma gecesi düzenlenen saldırılarda 400’den fazla insansız hava aracı ve 40 füze kullanıldığını, hava savunma sistemlerinin çoğunu engellediğini ancak tümünün durdurulamadığını açıkladı. En az dört bölgede hasar meydana geldiği bildirildi.