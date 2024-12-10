Zelenski: Güçlü ordu, askeri yardım ve uzun menzilli sistemler hayati öneme sahiptir

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, güçlü ordu, askeri yardım ve uzun menzilli sistemlerin hayati öneme sahip olduğunu belirterek, “Putin'i savaşı bitirmeye zorlamak, Ukrayna'nın diplomatik olarak güçlü olabilmesi için savaş alanında güçlü olması gerekir.” dedi.

Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ne, Başkan Biden'a ve son yaklaşık 1 milyar dolarlık askeri yardım paketine yönelik iki partili desteğe derin şükranlarını sunan Zelenski, “Bu, Ukrayna için çok önemli bir destektir. Bu bizim için çok önemlidir.” diye konuştu.