  3. Zelenski: Putin ile görüşmelere Türkiye ev sahipliği yapabilir
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmelere Türkiye, Körfez ve Avrupa ülkelerinin ev sahipliği yapabileceğini ifade etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Türkiye, Körfez ülkeleri veya Avrupa ülkelerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelere ev sahipliği yapabileceğini açıkladı.

Zelenski, yayınladığı video mesajında, “Bu hafta Türkiye, Körfez ülkeleri ve Ruslarla görüşmelere ev sahipliği yapabilecek Avrupa ülkeleriyle temaslarımız olacak. Biz de savaşı sona erdirmek için her şeyi en üst düzeyde hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.

Zelenski, Putin ile görüşme çağrısı yapmıştı; ancak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, böyle bir toplantı için henüz bir gündemin hazırlanmadığını belirtmişti.

Öte yandan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Andriy Yermak’ın da ülkenin savunma bakanı ile görüşmek üzere Katar'a gittiği öğrenildi.

