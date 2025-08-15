Zelenski: Yarın Avrupa'daki herkes için gün erken başlayacak

  1. Ekonomim
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşı sona erdirmek için ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşmeye ilişkin, "Alaska ile saat farkımız 11'dir. Bu yüzden yarın Avrupa'daki herkes için gün erken başlayacak" dedi.

Zelenski, paylaştığı görüntülü mesajda, Trump ve Putin arasındaki Alaska toplantısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD'ye güvendiklerini kaydeden Zelenski, "Herkesin, savaşın adil bir şekilde sona ermesine ihtiyacı var. Ukrayna, savaşı sona erdirmek için olabildiğince üretken bir şekilde çalışmaya hazır ve Amerika'nın güçlü tutumuna güveniyoruz" dedi.

Zelenski, Rusya'nın savaşı sona erdirmesi gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alaska ile saat farkımız 11'dir. Bu yüzden yarın Avrupa'daki herkes için gün erken başlayacak. Gereken görüşmelere hazırlanıyoruz. Rusya, kendi başlattığı ve yıllarca süren savaşı sona erdirmeli. Cinayetlerin sona ermesi şart. Liderler toplantısı şart. En azından Ukrayna, Amerika ve Rus tarafı ve etkili çözümlerin mümkün olduğu format budur. Güvenlik garantileri şart."

Zelenski ayrıca kalıcı bir barışın sağlanması gerektiğini vurguladı.

