  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Zelenski: Yeni üçlü görüşmeler 4-5 Şubat'ta Abu Dabi'de olacak
Takip Et

Zelenski: Yeni üçlü görüşmeler 4-5 Şubat'ta Abu Dabi'de olacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD ile Ukrayna ve Rusya arasında yapılacak yeni görüşmelerin 4–5 Şubat’ta Abu Dabi’de gerçekleştirileceğini açıkladı; sürecin savaşı onurlu bir sona yaklaştırmasını hedeflediklerini söyledi.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zelenski: Yeni üçlü görüşmeler 4-5 Şubat'ta Abu Dabi'de olacak
Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD ile Ukrayna ve Rusya arasındaki yeni görüşmelerin, 4-5 Şubat'ta Abu Dabi'de olacağını bildirdi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müzakere ekibinin kendisine bir rapor sunduğunu belirtti.

Zelenski, ABD ile Ukrayna ve Rusya arasında yapılacak bir sonraki görüşmenin tarihinin belirlendiğini kaydederek, “4 ve 5 Şubat, Abu Dabi. Ukrayna esaslı bir görüşmeye hazır. Sonucun bizi savaşa gerçek ve onurlu bir son vermeye daha da yaklaştırmasını sağlamakla ilgileniyoruz. Yardımcı olan herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.

550 milyon lirayı yanlış adrese havale etti: Parayı geri alamayacak!550 milyon lirayı yanlış adrese havale etti: Parayı geri alamayacak!Ekonomi
Trump ve ailesinin serveti başkanlık sonrası 4 milyar dolar arttıTrump ve ailesinin serveti başkanlık sonrası 4 milyar dolar arttıDünya