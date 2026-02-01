Zelenski: Yeni üçlü görüşmeler 4-5 Şubat'ta Abu Dabi'de olacak
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD ile Ukrayna ve Rusya arasında yapılacak yeni görüşmelerin 4–5 Şubat’ta Abu Dabi’de gerçekleştirileceğini açıkladı; sürecin savaşı onurlu bir sona yaklaştırmasını hedeflediklerini söyledi.
Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müzakere ekibinin kendisine bir rapor sunduğunu belirtti.
Zelenski, ABD ile Ukrayna ve Rusya arasında yapılacak bir sonraki görüşmenin tarihinin belirlendiğini kaydederek, “4 ve 5 Şubat, Abu Dabi. Ukrayna esaslı bir görüşmeye hazır. Sonucun bizi savaşa gerçek ve onurlu bir son vermeye daha da yaklaştırmasını sağlamakla ilgileniyoruz. Yardımcı olan herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.
Our negotiating team has just delivered a report. The dates for the next trilateral meetings have been set – February 4 and 5 in Abu Dhabi. Ukraine is ready for a substantive discussion, and we are interested in ensuring that the outcome brings us closer to a real and dignified…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2026