Zelenski’den Avrupa’ya 5 maddelik talep listesi
Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, sancılı seçim sürecinin sonuna yaklaşan ABD’den önümüzdeki birkaç ay boyunca Rusya ile yürütülen savaşta kayda değer destek alamayacağını hesap ederek Avrupa’ya yüklendi.
Perşembe ve cuma dört Avrupa başkentine çıkartma yapan Zelenski, 5 maddeyle özetlenen destek taleplerini iletti.
Listede neler var
Hürriyet gazetesinden Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, son 36 saat içinde sırasıyla İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya’ya yıldırım ziyaretler gerçekleştirerek 4 ülke liderleriyle görüşen Zelenski, “Ukrayna’nın başarıya ulaşması ve saldırgan Rusya ile yürütülen savaşın adil bitirilmesi için Avrupa’ya önemli görevler düşüyor” mesajı verdi. Zelenski’nin planı ise özetle şöyle:
- Ukrayna bir an önce resmen NATO’ya davet edilsin. Topraklarının yaklaşık yüzde 25 bölümü Rus işgali altında bulunmasına rağmen NATO üyelik sürecinin çalıştırılması Rusya’yı masaya oturmaya ikna edebilir.
- Ukrayna hava sahası koruma altına alınsın. AB üye ülkeler Polonya ve Romanya hava savunma sistemleri Ukrayna toprakları üzerinde devreye girsin.
- Batı yapımı uzun menzilli silahların Ukrayna tarafından Rusya’ya karşı kullanılmasına izin verilsin.
- Ukrayna ile Almanya arasında bin kilometre menzilli TAURUS füzeleri görüşmeleri yeniden başlatılsın.
- Mühimmat kıtlığının giderilmesi için Avrupa ülkelerindeki silah firmaları üretimlerini Ukrayna’ya taşısın.