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Zelenski'den Putin'in açıklamalarına yanıt: Rusya'nın ateşkesi onaylamasını bekliyoruz ve görüşmeye hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Rusların nihayet savaşı bitirmeyi düşünmeye başlaması olumlu bir işaret. Rusya'nın yarın, 12 Mayıs'ta tam, kalıcı ve güvenilir ateşkesi onaylamasını bekliyoruz ve Ukrayna görüşmeye hazır" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
AA
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Zelenski'den Putin'in açıklamalarına yanıt: Rusya'nın ateşkesi onaylamasını bekliyoruz ve görüşmeye hazırız
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'dan yarın tam, kalıcı ve güvenilir ateşkes sağlanması yönündeki teklife onay vermesini beklediklerini, görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Zelenskiy, X hesabından yaptığı paylaşımda, savaşı sonlandırmak için Rusya'ya 12 Mayıs'tan itibaren ateşkesin sağlanmasını teklif ettiklerini hatırlattı.

Rusya'dan ateşkes teklifine onay vermesini beklediklerini kaydeden Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Rusların nihayet savaşı bitirmeyi düşünmeye başlaması olumlu bir işaret. Tüm dünya bunu çok uzun zamandır bekliyordu. Herhangi bir savaşı gerçekten bitirmenin ilk adımı ateşkestir. Tek bir gün bile olsa öldürmeye devam etmenin bir anlamı yok. Rusya'nın yarın, 12 Mayıs'ta tam, kalıcı ve güvenilir ateşkesi onaylamasını bekliyoruz ve Ukrayna görüşmeye hazır."

Putin ne dedi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirmişti.

Konuşmasında, Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayan Putin, "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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