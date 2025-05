Zelenski'den Putin'in açıklamalarına yanıt: Rusya'nın ateşkesi onaylamasını bekliyoruz ve görüşmeye hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'dan yarın tam, kalıcı ve güvenilir ateşkes sağlanması yönündeki teklife onay vermesini beklediklerini, görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Zelenskiy, X hesabından yaptığı paylaşımda, savaşı sonlandırmak için Rusya'ya 12 Mayıs'tan itibaren ateşkesin sağlanmasını teklif ettiklerini hatırlattı.

It is a positive sign that the Russians have finally begun to consider ending the war. The entire world has been waiting for this for a very long time. And the very first step in truly ending any war is a ceasefire.



There is no point in continuing the killing even for a single…