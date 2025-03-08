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Zelenskiy, ABD ile görüşmelerde heyette kimlerin olacağını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Suudi Arabistan'da ABD'li yetkililerle görüşecek heyette kimlerin olacağını açıkladı

Haber Merkezi
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Zelenskiy, ABD ile görüşmelerde heyette kimlerin olacağını açıkladı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gelecek hafta Suudi Arabistan'da ABD heyetiyle görüşecek Ukrayna heyetinde yer alacak isimleri açıkladı.

"Ukrayna savaşı barışla sonlandırmak için her şeyi yapacak"

Zelenskiy, X hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'de İngiliz ve Ukraynalı diplomatlar arasında verimli bir toplantı düzenlendiğini belirtti.

Toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesini hızlandıracak diplomasi yöntemlerinin ele alındığı bilgisini veren Zelenskiy, "Ukrayna, bu savaşı mümkün olan en kısa sürede adil ve kalıcı bir barışla sonlandırmak için her şeyi yapmaya kararlıdır" ifadesini kullandı.

Ukrayna ve ABD heyet bir araya geliyor

Suudi Arabistan'da pazartesi günü resmi temaslarda bulunacağına işaret eden Zelenskiy, salı günü ise orada Ukrayna ve ABD heyetlerinin bir araya geleceğini belirtti.

Zelenskiy, bu görüşmede ülkesini Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Pavel Palis'in temsil edeceğini kaydetti.

Ukrayna olarak yapıcı bir diyaloğa bağlı kalmaya devam ettiklerini belirten Zelenskiy, "Ukrayna bu savaşın ilk saniyesinden itibaren barışı arıyor. Gerçek öneriler masada. Önemli olan hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmek" ifadesini kullandı.

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