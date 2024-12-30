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Zelenskiy açıklası: Rusya ve Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ve Ukrayna arasında esir takası gerçekleştirildiğini belirterek, 189 Ukraynalının evlerine döndüğünü açıkladı.

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Zelenskiy açıklası: Rusya ve Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti
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Ukrayna ve Rusya arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arabuluculuğunda esir takası gerçekleştirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada 189 Ukraynalının kendilerine iade edildiğini belirterek, “Vatandaşlarımızın Rus esaretinden kurtarılması her zaman hepimiz için çok güzel bir haberdir ve bugün o günlerden biri. Ekibimiz 189 Ukraynalıyı daha evlerine döndürmeyi başardı” dedi.

BAE’nin esir takası müzakerelerinde arabulucu rolü üstlendiğini aktaran Zelenskiy, “Kimseyi unutmuyoruz. İnsanlarımızı geri getirmek için çalışan ekibe ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere tüm ortaklarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya, karşılıklı olarak 150’şer askerin iade edildiğini açıkladı
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Zelesnkiy’nin aksine karşılıklı olarak 150’şer askerin takas edildiği belirtildi. Bakanlık, “30 Aralık tarihinde müzakere süreci sonucunda Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 150 Rus asker geri getirildi. Karşılığında 150 Ukrayna askeri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi” denildi.
Bakanlık, Rus askerlerinin Belarus topraklarına sevk edildiğini aktararak, rehabilitasyon ve sağlık kontrollerinin Belarus’ta yapılacağını ifade etti.

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