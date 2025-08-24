  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Zelenskiy, barış için Rusya'ya baskı uygulanması çağrısı yaptı
Takip Et

Zelenskiy, barış için Rusya'ya baskı uygulanması çağrısı yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın "barışa yönelik hiçbir niyet göstermediğini" belirterek, tutumunu değiştirmesi için Rusya'ya baskı uygulanması gerektiğini ifade etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zelenskiy, barış için Rusya'ya baskı uygulanması çağrısı yaptı
Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Hollanda'da geçici hükümeti Başbakanı Dick Schoof ile görüştüğünü ve görüşmede Rusya-Ukrayna barışına yönelik diplomatik çabaları ele aldıklarını duyurdu.

Rusya'nın "barışa yönelik hiçbir niyet göstermediğini" belirten Zelenskiy, tutumunu değiştirmesi için Rusya'ya baskı uygulanması gerektiğini ifade etti.

Zelenskiy, Ukrayna ile Hollanda arasında savunma alanındaki ortak imalat projelerini de görüştüklerini belirtti.

Diğer paylaşımında ise Zelenskiy, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile telefonda görüştüğünü ve Rusya-Ukrayna Savaşı gündemiyle ABD'de düzenlenen son zirveleri ele aldıklarını ifade etti.

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile her türlü görüşmeye hazır olduğunu yineleyerek, "Moskova'nın bir kez daha her şeyi geciktirmeye çalıştığını görüyoruz. Küresel Güney'in gerekli sinyalleri vererek Rusya'yı barışa zorlaması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu. Ardından Trump, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmişti.

Memur zammında gözler hakem heyetinde: İkinci görüşme bugün yapılacakMemur zammında gözler hakem heyetinde: İkinci görüşme bugün yapılacakEkonomi
En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel oranlar...En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel oranlar...Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 24 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 24 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda azalacak, yağış etkili olacak! İşte hava durumu tahminleriMeteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda azalacak, yağış etkili olacak! İşte hava durumu tahminleriGündem

 

Dünya
Trump'ın ürettiği akıllı telefonun tanıtım görüntüleri sahte çıktı
Trump'ın ürettiği akıllı telefonun tanıtım görüntüleri sahte çıktı
Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı: 6 şehirde uçuşlar askıya alındı
Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı: 6 şehirde uçuşlar askıya alındı
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: Trump’ın Putin’e karşı sabrının tükenmesini bekliyoruz
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: Trump’ın Putin’e karşı sabrının tükenmesini bekliyoruz
Faslı futbolcu dünya gündeminde! İspanya'ya kadar yüzüp iltica etti
Faslı futbolcu dünya gündeminde! İspanya'ya kadar yüzüp iltica etti
Ukrayna: Zelenskiy, Putin ile görüşmeye hazır
Ukrayna: Zelenskiy, Putin ile görüşmeye hazır
Hindistan'dan, ABD'ye posta gönderilerini askıya alma kararı
Hindistan'dan, ABD'ye posta gönderilerini askıya alma kararı