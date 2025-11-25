Zelenskiy 'barış planı'nı Trump'la görüşmek için bu ay ABD'ye gidecek

  1. Ekonomim
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak amacıyla hazırlanan "barış planı" için Başkan Donald Trump'la görüşmek üzere ABD'ye gideceğini açıkladı.

Umerov, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ve ABD'li üst düzey yetkililerin, İsviçre'nin Cenevre kentinde "barış planı" için verimli ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump'ın savaşı sona erdirme konusundaki kararlı çabalarını takdirle karşıladıklarını vurgulayan Umerov, "Cenevre görüşmelerinde, anlaşmanın temel şartları konusunda ortak anlayışa varıldı. Artık atacağımız sonraki adımlarda Avrupalı ​​ortaklarımızın desteğine güveniyoruz. Zelenskiy'nin bu ay en erken uygun tarihte ABD'yi ziyaret etmesini ve Trump'la son adımları atıp bir anlaşmaya varmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

