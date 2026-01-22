Zelenskiy, Davos’ta Trump ile görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rusya’nın hava saldırılarına karşı acil müdahaleler nedeniyle Dünya Ekonomik Forumu’na katılımını iptal edebileceğini söylemesinin ardından, perşembe günü Davos’a giderek ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye hazırlanıyor.

Zelenskiy, daha önce güvenlik garantileri ve ekonomik toparlanmanın ele alınması halinde foruma katılımını yeniden değerlendireceğini belirtmişti. Görüşmenin bu başlıklar çerçevesinde yapılması bekleniyor.

Bugün ayrıca, ABD’nin özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın, barış görüşmeleri kapsamında Rusya’ya giderek Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi planlanıyor.