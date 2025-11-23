  1. Ekonomim
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşı sonlandırmak için ABD'nin hazırladığı "barış planı" üzerindeki görüşmelerin İsviçre'de devam ettiğini, diplomasinin harekete geçirilmesinin güzel bir gelişme olduğunu belirtti.

Zelenskiy: Diplomasinin harekete geçirilmesi güzel bir gelişme
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak amacıyla hazırladığı "barış planının" ele alınacağı görüşmelerin İsviçre'nin Cenevre kentinde başladığını anımsattı.

Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Diplomasinin harekete geçirilmesi ve görüşmelerin yapıcı olabilmesi güzel bir gelişme. Ukrayna ve Amerika heyetleri ile Avrupalı ​​ortaklarımızın ekipleri, yakın temas halindedir ve bir sonuç çıkacağını umuyorum."

Görüşmelerin yapıcı ortamda geçmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, toplantılardan olumlu ve yapıcı sonuçların çıkmasını beklediklerini bildirdi.

Zelenskiy, "Kan dökülmesini durdurmalıyız ve savaşın tekrar alevlenmemesini sağlamalıyız." görüşünü paylaştı.

Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi, Kiev'e sunulmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, plan hakkında Avrupalı liderlerle telefonda görüşmüştü.

Savaşı sonlandırmak için ABD'nin hazırladığı "barış planının" ele alınacağı görüşmeler, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün başladı.

Ukrayna heyetine Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak başkanlık ediyor.

 

