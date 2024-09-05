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Zelenskiy, Dışişleri Bakanlığı görevine Sibiga'yı önerdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Dışişleri Bakanlığı görevine, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve eski Ankara Büyükelçisi Andriy Sibiga'yı önerdi. Öte yandan, Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın istifası bugün parlamentoda onaylandı.

Haber Merkezi
AA
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Zelenskiy, Dışişleri Bakanlığı görevine Sibiga'yı önerdi
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Ukrayna Parlamentosu'nun internet sitesinde, Zelenskiy'nin, Sibiga'nın Dışişleri Bakanı olarak atanmasına ilişkin Devlet Başkanlığı kararname tasarısını parlamentoya sunduğu belirtildi.

Sibiga, 2016-2021 döneminde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

Parlamento, Kuleba'nın istifasını onayladı

Öte yandan Ukrayna Milletvekilli Yaroslav Jeleznyak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın istifasının bugün parlamentoda onaylandığını duyurdu.

Parlamento Başkanı Ruslan Stefançuk, 4 Eylül'de yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Kuleba'nın istifa dilekçesini parlamentoya sunduğunu bildirmişti.

Bakan Kuleba, 4 Mart 2020'den bu yana Dışişleri Bakanlığı görevini yürütüyordu.

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