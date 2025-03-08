  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Zelenskiy duyurdu: Dobropillya şehrine Rus ordusunca düzenlenen hava saldırısında 11 kişi öldü
Takip Et

Zelenskiy duyurdu: Dobropillya şehrine Rus ordusunca düzenlenen hava saldırısında 11 kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Dobropillya şehrine düzenlediği hava saldırısında 11 kişinin öldüğünü açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zelenskiy duyurdu: Dobropillya şehrine Rus ordusunca düzenlenen hava saldırısında 11 kişi öldü
Takip Et

Zelenskiy sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Dobropillya'ya gece saatlerinde hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti

Mevcut bilgilere göre saldırıda 11 kişinin öldüğü, 5'i çocuk 30'u aşkın kişinin yaralandığı aktaran Zelenskiy, şehrin merkezindeki bir idari binası ve 8 apartmanın hasar gördüğünü kaydetti.

Rusların şehrin merkezine iki balistik füze ile saldırdığını belirten Zelenskiy, "Bu tür saldırılar Rusya'nın hedeflerinin değişmediğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların bölgeye insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.

Sinegubov, Harkiv bölgesine bağlı Bogodukhiv şehrine yapılan saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

ABD Adalet Bakanlığı'nda yaprak dökümü: Birçok kıdemli çalışan görevden alındıABD Adalet Bakanlığı'nda yaprak dökümü: Birçok kıdemli çalışan görevden alındıDünya
Rusya: Brüksel, tehlikeli jeopolitik oyunlar oynamaya devam ediyorRusya: Brüksel, tehlikeli jeopolitik oyunlar oynamaya devam ediyorDünya

 

Dünya
İran'ın İsfahan kentindeki tarihi eserler zemin çökmesi tehlikesi altında!
İran'ın İsfahan kentindeki tarihi eserler zemin çökmesi tehlikesi altında!
Meksika'da Maliye Bakanı istifa etti
Meksika'da Maliye Bakanı istifa etti
İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti
İran'da su krizi! İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan halka tüketimi azaltma çağrısı yaptı
İran'da su krizi! İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan halka tüketimi azaltma çağrısı yaptı
ABD Adalet Bakanlığı'nda yaprak dökümü: Birçok kıdemli çalışan görevden alındı
ABD Adalet Bakanlığı'nda yaprak dökümü: Birçok kıdemli çalışan görevden alındı
Dünya ekonomisini yöneten kurumların başında kadınlar var!
Dünya ekonomisini yöneten kurumların başında kadınlar var!