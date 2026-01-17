Zelenskiy: Elektrik ithalatındaki artışı hızlandırmamız gerekiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, enerji koordinasyonu üzerine özel bir görüşme gerçekleştirdiğini, görüşmede, Rus saldırılarının ardından yaşananlarla başa çıkma ve şehirlerin, toplulukların direncini artıracak kararların uygulanması konularının ele alındığını açıkladı.

En zor durumun, Kiev, Harkov, Zaporijya ve çevrelerinde yaşandığını belirten Zelenski, “Dün gece Kiev bölgesindeki grevden sonra, Hostomel, Buça ve İrpin için ek zorluklar ortaya çıktı; tüm gerekli hizmetler devreye girdi. Odessa'daki durumun da gün içinde çözülmesi gerekiyor. Ayrıca Çernihiv, Sumy, Poltava ve Dinyeper bölgeleriyle ilgili de raporlar var.” dedi.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Zelenski, Keiv’de hala ısıtma sistemi olmayan binalarla ilgili ayrı bir inceleme yapılmasını emrettiğini söyledi.

Elektrik ithalatındaki artışı ve ortaklardan ek ekipman teminini mümkün olduğunca hızlandırmaları gerektiğini ifade eden Zelenski, “Bununla ilgili tüm kararlar zaten alınmış durumda ve ithalat artışı gecikmeksizin devam etmelidir. Ukrayna Savunma Bakanı'na Hava Kuvvetleri operasyonları ve hava sahasının korunmasıyla ilgili ayrı talimatlar verilmiştir” diye konuştu.