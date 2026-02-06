Zelenskiy, Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'ya verilecek ek desteği ele aldıklarını açıkladı.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre ana odak noktasının, enerji ve savunma yardımı, Gönüllüler Koalisyonu içindeki ortaklarla iş birliği, hava savunma kapasitelerinin güçlendirilmesi ve PURL girişimine ek katkılar olduğunu belirten Zelenski, “Ayrıca barışa yönelik diplomasiyi ve Rusya'ya baskı uygulamak için somut adımları da ele aldık.” dedi.

Zelenski, “AB'nin 20. yaptırım paketinin tamamlanması ve Rusya'nın tanker filosunun bloke edilmesi, kilit önlemler arasında yer alıyor. Estonya'ya tüm destekleri, enerji ve askeri yardım paketleri için teşekkür ediyorum. Bu, halkımız için çok önemli.” diye konuştu.